Salzhäuser Pfarrstellen werden wieder besetzt

Für die Pastoren-lose Zeit in der Salzhäuser St. Johannis-Kirchengemeinde ist ein Ende abzusehen: Ab 1. Februar 2018 ziehen Pastorin Wiebke Alex und ihr Ehemann, Vikar Martin Alex, in das neue Salzhäuser Pfarrhaus ein. Das teilte Kirchenkreis-Superintendent Christian Berndt dem WOCHENBLATT auf Anfrage mit. Wiebke Alex arbeitet derzeit noch in der Hanstedter Kirchengemeinde, ihr Mann ist in Pattensen beschäftigt. In Salzhausen wird das Paar die Nachfolge der in den Ruhestand gegangenen Pastoren Michael Danne und Winfried Thumser antreten.