SC Vierhöfen liegt bei Sportabzeichen auf Kreisebene vorn

ce. Vierhöfen. An insgesamt 84 Aktive - 47 Jugendliche und 37 Erwachsene - verlieh der SC Vierhöfen jetzt die Sportabzeichen für 2016. Der Verein belegte damit in den Statistiken des Kreissportbundes bei den Erwachsenen den 1. und im Jugendbereich einen hervorragenden 3. Platz. SC-Vorsitzender Thomas Schulz und Bürgermeister Eberhard Leopold gratulierten den frischgebackenen Abzeichen- und Urkundeninhabern. Die neue Sportabzeichensaison startet am Dienstag, 2. Mai. Dann wird immer dienstags ab 17 Uhr auf dem Sportplatz am Dorfgemeinschaftshaus trainiert. Dort findet am Sonntag, 7. Mai, ab 10 Uhr auch ein Sportabzeichen-Tag statt. Mitmachen können alle Interessierten, eine Mitgliedschaft im Sportverein ist für das Abzeichen nicht erforderlich.