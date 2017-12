Starker Zuwachs bei Eyendorfer Feuerwehr nach Löscheimer-Werbeaktion

"Löscheimer als Lockmittel", titelte das WOCHENBLATT, als die Freiwillige Feuerwehr Eyendorf eine pfiffige Mitgliederwerbung startete: Die Brandschützer verteilten knallrote Haushaltslöscheimer an die Ortseinwohner zur Selbsthilfe, falls die Retter mangels Personal mal nicht zu einem Einsatz ausrücken können. Der "Weckruf" hat offenbar gewirkt, denn seitdem traten gleich sieben neue Aktive in die Wehr ein. Nadine Maack (42), Henrick Donner (48), Christian Fischer (32), Norman Funk (19), Marius Kjer (16), Nikolaus Lemberg (41) und Marco Tiedemann (44) verstärken ab sofort die Riege der Ehrenamtlichen."Wir freuen uns sehr über diese starke Resonanz. Damit ist unsere Wehr auf derzeit 40 Mitglieder angewachsen", sagte Vize-Ortsbrandmeister Andreas Michaelis. Auch bei den Übungen sei eine wachsende Beteiligung zu beobachten. Seien dort früher lediglich um die sechs Feuerwehrleute angetreten, so liege die Zahl inzwischen mehr als dreimal höher.Zuwachs gab es in diesem Jahr auch beim Förderverein der Feuerwehr: Dort wurden drei neue Unterstützer aufgenommen, so dass sich dort jetzt 80 Förderer engagieren."