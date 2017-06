Bebauungspläne sind Thema im Garlstorfer Gemeinderat

Garlstorf: Dorfhalle |

ce. Garlstorf. Die Bebauungspläne "Hainholzweg" und "Dorf" stehen auf der Tagesordnung in der Sitzung des Garlstorfer Gemeinderates, die am Mittwoch, 28. Juni, um 20 Uhr in der Dorfhalle (Siems Twieten 1) stattfindet. Außerdem gibt es Sachstandsberichte zu Baumaßnahmen am Mühlenweg und in der Pinnekuhle sowie zu Arbeiten an der Dorfhalle. Darüber hinaus berichtet Bürgermeister Horst Günter Jagau über aktuelle kommunale Angelegenheiten.