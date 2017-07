Bebauungspläne sind Thema im Toppenstedter Gemeinderat

Toppenstedt: Gasthof Vossbur |

ce. Tangendorf. Die Bebauungspläne "Up de Hörst", "Ohweg" und "Quarrendorfer Weg" der Gemeinde Toppenstedt stehen zur Debatte in der Sitzung des Gemeinderates, die am Dienstag, 11. Juli, um 20 Uhr im Gasthof Vossbur (Wulfsener Straße 4) stattfindet. Außerdem geht es um einen Zuschussantrag des Tennisvereins Garstedt, dessen Mitglieder auch aus dem Raum Toppenstedt kommen, für seine Beleuchtungsanlage.