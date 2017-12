Bebauungsplan "Hainholzweg" ist Thema im Garlstorfer Gemeinderat

Garlstorf: Dorfhalle |

ce. Garlstorf. Der Bebauungsplan "Hainholzweg" und der Sachstand zum Baumkataster stehen zur Debatte in der Sitzung des Garlstorfer Gemeinderates, die am Mittwoch, 6. Dezember, um 19 Uhr in der Garlstorfer Dorfhalle (Siems Twieten 1) stattfindet. Darüber hinaus geht es um den Haushaltsplan und die -satzung für 2018. Zudem berichtet Bürgermeister Horst Günter Jagau über aktuelle kommunale Angelegenheiten.