Bebauungsplan "Toppenstedter Straße" ist Thema im Garstedter Gemeinderat

Garstedt: Schützenhaus |

ce. Garstedt. Der Bebauungsplan "Toppenstedter Straße" und der Ausbau der Vierhöfener Straße stehen zur Debatte in der Sitzung des Garstedter Gemeinderates, die am Donnerstag, 1. Februar, um 19.30 Uhr im Schützenhaus (Brandweg 2) stattfindet. Beraten wird zudem über eine Beteiligung der Gemeinde an einem zentralen Baum- und Spielplatzkataster der Samtgemeinde Salzhausen. Darüber hinaus berichtet Bürgermeisterin Christa Beyer über aktuelle kommunale Angelegenheiten.