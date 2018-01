Bebauungsplan und Straßenlicht sind Ratsthemen in Wulfsen

Wulfsen: Gasthaus Zur Kleinbahn |

ce. Wulfsen. Der Bebauungsplan Wietfeld-Nord sowie Maßnahmen an den Straßenbeleuchtungen im Kornweg und in der Flurstraße stehen zur Debatte in der Sitzung des Wulfsener Gemeinderates, die am Montag, 22. Januar, um 20 Uhr im Gasthaus "Zur Kleinbahn" (Birkenstraße 26) stattfindet. Weitere Themen: die Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsanzeige, der Haushalts 2018/2019 der Gemeinde und die Erstellung eines Baum- und Spielplatzkatasters in der Samtgemeinde Salzhausen.