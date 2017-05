Dialog-System für mehr Verkehrssicherheit ist Thema im Vierhöfener Gemeinderat

Vierhöfen: Dorfgemeinschaftshaus |

ce. Vierhöfen. Die Einrichtung eines Dialog-Systems zur Verkehrssicherheit in der Alten Dorfstraße/Einmündung Lange Heide in Vierhöfen steht zur Debatte im Gemeinderat, der am Dienstag, 30. Mai, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (Alte Dorfstraße 56) tagt. Das Dialog-System reagiert auf die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit durch die Verkehrsteilnehmer mit einer "Danke"-Anzeige und zeigt bei zuviel Tempo ein ermahnendes "Langsam" an. Darüber hinaus berichtet Bürgermeister Eberhard Leopold über aktuelle kommunale Angelegenheiten.