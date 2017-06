Garstedter Dorfentwicklung ist Thema im Gemeinderat

Garstedt: Schützenhaus |

ce. Garstedt. Ein Sachstandsbericht der Garstedter Gemeindeverwaltung zur Fördermöglichkeiten des Dorfentwicklungs-Projektes "Garstedt 2030" steht auf der Tagesordnung in der Sitzung des Rates, die am Donnerstag, 15. Juni, um 20 Uhr im Schützenhaus (Brandweg 2) stattfindet. Weitere Themen: ein Antrag des Tennisvereins Garstedt auf einen Investitionszuschuss und ein Antrag der CDU-Fraktion auf Installation von Leitplanken an der Vierhöfener Straße im Bereich der Firma RSH-Polymere.