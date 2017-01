Haushaltsplan ist Thema im Garlstorfer Gemeinderat

Garlstorf: Dorfhalle |

ce. Garlstorf. Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für 2017 stehen zur Debatte in der Sitzung des Garlstorfer Gemeinderates, die am Montag, 23. Januar, um 20 Uhr in der Dorfhalle (Siems Twieten 1) stattfindet. Weitere Themen sind die Erneuerung der Geschwindigkeitsanzeigen und der Straße "Im Obsthof" sowie erforderliche Arbeiten am Vordach des Gemeindebüros.