Kommunaler Wohnungsbau und Nachtragshaushalt sind Themen im Gödenstorfer Gemeinderat

Gödenstorf: Schüttenhof |

ce. Lübberstedt. Der kommunale Wohnungsbau und der Nachtragshaushalt 2017 sind Themen in der Sitzung des Gödenstorfer Gemeinderates, die am Montag, 27. Februar, um 19.30 Uhr auf dem Schüttenhof in Lübberstedt (Lübberstedter Straße 4) stattfindet. Außerdem geht es um den aktuellen Sachstand bei der geplanten Sanierung der L216 und der K75. Darüber hinaus berichtet Bürgermeisterin Malene Schröder im Rahmen des "Bauernrechnens" über die statistischen Entwicklungen in der Gemeinde.