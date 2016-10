Konstituierende Ratssitzungen sind Thema bei UWG-Mittwochstreff / Sitzungstermine

Gödenstorf: Gasthof Isernhagen |

ce. Salzhausen. Die konstituierenden Sitzungen der neuen Räte mit Bürgermeisterwahlen in der Samtgemeinde Salzhausen sind das Schwerpunktthema beim Mittwochstreff der UWG, der am 2. November um 20 Uhr im Gödenstorfer Gasthof Isernhagen (Hauptstraße 11) stattfindet. Aus den UWG-Reihen kandidieren für das Bürgermeisteramt Heinrich Nottorf (Toppenstedt/Tangendorf), Norbert Lühmann (Eyendorf) und Elisabeth Mestmacher (Salzhausen).

Der Toppenstedter Gemeinderat trifft sich zur konstituierenden Sitzung am Dienstag, 1. November, um 19.30 Uhr im Tangendorfer Gasthof Vossbur. Am gleichen Abend findet um 20 Uhr im Eyendorfer Haus Sander die erste Sitzung der neuen Legislaturperiode statt. Es folgen unter anderem jeweils um 20 Uhr die Räte in Wulfsen (Mittwoch, 2. November, Gasthof Große), Garstedt (Donnerstag, 3. November, Schützenhaus) sowie jeweils um 19.30 Uhr der Salzhäuser Gemeinderat (Montag, 14. November, Dörpschün) und der Samtgemeinderat (Donnerstag, 17. November, "Bleecken's Gasthaus, Toppenstedt).