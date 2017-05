Nachtragshaushalt für 2017 ist Thema im Wulfsener Ausschuss

Wulfsen: Gasthof Große |

ce. Wulfsen. Der Nachtragshaushalt für 2017 der Gemeinde Wulfsen sowie Anträge auf Förderung von örtlichen Vereinen und Organisationen in diesem Jahr stehen zur Debatte in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Jugend und Soziales, die am Montag, 8. Mai, um 20 Uhr im Gasthof Große (Am Bahnhof 7) stattfindet.