Nahverkehrsplan und Feuerwehrhaus in Putensen sind Themen in Salzhäuser Ausschuss

Salzhausen : Rathaus |

ce. Salzhausen. Der Nahverkehrsplan 2017 bis 2021 und die Einstellung der Bezuschussung der Busfahrlinie 4410 stehen zur Debatte in der Sitzung des Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten, Soziales, ÖNPV und Touristik der Samtgemeinde Salzhausen, der am Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr im Salzhäuser Rathaus (Rathausplatz 1) zusammenkommt. Ein weiteres Thema ist der Um- bzw. Ausbau des Feuerwehrgerätehauses in Putensen.