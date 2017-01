Öffentliche Ausschuss-Sitzung zur Neugestaltung der Spielplätze in Toppenstedt und Tangendorf

Toppenstedt: Gasthof Vossbur |

ce. Tangendorf. Mit der Neugestaltung und Sanierung der Spielplätze in Toppenstedt und Tangendorf befasst sich der Ausschuss für Dorfentwicklung der Gemeinde in einer öffentlichen Sitzung, zu der die SPD Toppenstedt/Tangendorf am Dienstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr im Tangendorfer Gasthof Vossbur (Wulfsener Straße 4) einlädt. Dort erörtert die Hamburger Firma Meho, die die Spielplätze im Raum Winsen im Auftrag der Stadtverwaltung gestaltet, den aktuellen Zustand der Spielplätze in der Gemeinde Toppenstedt und stellt ihre Ideen für eine Neugestaltung vor. Die SPD würde sich freuen, wenn alle interessierten Eltern an der Ausschusssitzung teilnehmen und ihre Spielplatz-Ideen einbringen. Im Rahmen der Sitzung berichtet außerdem die Avacon über die Sanierung der örtlichen Straßenbeleuchtung.