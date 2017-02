Salzhäuser Ausschuss befasst sich mit Straßenbaumaßnahmen

Salzhausen : Rathaus |

ce. Salzhausen. Geplante Straßenbaumaßnahmen in 2017 und der Umbau von Bushaltestellen in der Gemeinde Salzhausen sind Themen im Straßen- und Wegeausschuss der Kommune, der am Montag, 20. Februar, um 19.30 Uhr im Rathaus (Rathausplatz 1) tagt. Darüber hinaus berichtet Gemeindedirektor Wolfgang Krause über aktuelle kommunale Angelegenheiten.