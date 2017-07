Salzhäuser Finanzausschüsse beraten über Haushaltsplan für 2018 und 2019

Salzhausen : Rathaus |

ce. Salzhausen. Der Haushaltsplan und die -satzung für die Jahre 2018 und 2019 stehen zur Debatte in der Sitzung des Finanzausschusses der Samtgemeinde Salzhausen, die am Donnerstag, 3. August, um 19.30 Uhr im Rathaus (Rathausplatz 1) stattfindet. Der Finanzausschuss der Gemeinde berät über die Etatplanung am Montag, 7. August, ebenfalls um 19.30 Uhr im Rathaus. In beiden Sitzungen berichtet Verwaltungschef Wolfgang Krause darüber hinaus über aktuelle kommunale Angelegenheiten.