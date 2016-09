Sichherheit und klare (Rad)Verkehrsführung

Das lässt die Herzen der versierten Radfahrer beim ADFC Hanstedt-Salzhausen höher schlagen: In Schierhorn sind jetzt, nachdem die Ortsdurchfahrt schon vor einiger Zeit eröffnet wurde, endlich auch die zahlreichen, den Radverkehr regelnden Schilder und Piktogramme fertig gestellt worden.Mit einer Fahrradtour zur endlich radfahrsicher beschilderten Lokalität feierte der Fahrradclub das Ereignis. Die „alten Hasen“ auf dem Drahtesel zeigen sich allesamt begeistert von der deutlichen Verkehrsführung. „Radfahrer und Kraftfahrer erkennen hier jetzt auf Anhieb, dass die Fahrbahn für alle Fahrzuge gilt“, lobte ADFC-Kreisvorsitzende Karin Sager die zahlreichen Piktogramme auf dem Asphalt. Radfahrer sollten rege von der neugestalteten Ortsdurchfahrt Gebrauch machen, auf der Fahrbahn gebe es auch keine Gefahrenpunkte wie Mülltonnen, Spaziergänger oder Ein- und Ausfahrten, so die Vorsitzende weiter. Einen kleinen Schönheitsfehler mussten die „Fahrradjünger“ jedoch feststellen: An den Bushaltestellen fehlten Fahrradbügel (Anschließmöglichkeiten für Fahrräder). Man wünsche sich, dass hier schnell nachgebessert werde.