Spielplatz-Instandsetzung ist Ausschuss-Thema in der Gemeinde Toppenstedt

Toppenstedt: Gasthof Vossbur |

ce. Tangendorf. Die Instandsetzung der Spielplätze in Toppenstedt und Tangendorf steht zur Debatte in der Sitzung des Ausschusses für Dorfentwicklung, zu der die Gemeinde Toppenstedt und nicht - wie aufgrund eines Missverständnisses irrtünlich gemeldet - die SPD Toppenstedt/Tangendorf am Dienstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr in den Tangendorfer Gasthof Vossbur (Wulfsener Straße 4) einlädt. Außerdem geht es um die notwendige Sanierung der Straßenbeleuchtung in beiden Ortsteilen sowie um die Herrichtung des ehemaligen Badeteiches in Tangendorf.