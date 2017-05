Straßensanierungen sind Thema im Garstedter Bauausschuss

Garstedt: Schützenhaus |

ce. Garstedt. Sanierungsmaßnahmen am Verbindungsweg Hauptstraße - Vierhöfener Straße in Garstedt und ein Sachstandsbericht zur Sanierung der Ortsdurchfahrt im Zuge der L234 stehen zur Debatte, wenn der Bauauschuss der Gemeinde am Donnerstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr im Schützenhaus (Brandweg 2) tagt. Außerdem berichtet Bürgermeisterin Christa Beyer über aktuelle kommunale Angelegenheiten.