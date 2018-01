Vierhöfener Gemeinderat will Doppelhaushalt 2018/2019 beschließen

Vierhöfen: Dorfgemeinschaftshaus |

ce. Vierhöfen. Der Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019 steht auf der Tagesordnung im Vierhöfener Gemeinderat, der am Mittwoch, 24. Januar, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (Alte Dorfstraße 56) zusammenkommt. Weiteres Thema: ein Antrag auf Zulassung einer Abweichung der Dachneigung von der örtlichen Bauvorschrift aus dem Bebauungsplan "Am Kamp" beim Anbau eines Wintergartens.

"Die Haushaltslage der Gemeinde wird von ihr und der Samtgemeinde Salzhausen positiv eingeschätzt. Ein Grund hierfür ist die gestiegene Steuerkraft der Kommune um rund elf Prozent", erklärt Bürgermeister Eberhard Leopold. "Aus den Orientierungsdaten des Landes geht hervor, dass die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer weiterhin ansteigen werden", so Leopold. Daher sei auch nach 2018 mit einer wachsenden Steuerkraft zu rechnen, was Gelder für anstehende Investitionen in der Gemeinde bringe.