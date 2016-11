Zusätzliche Krippenplätze sind Ausschuss-Thema in Salzhausen

ce. Salzhausen. Die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze in der Samtgemeinde Salzhausen steht zur Debatte in der Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, Sport und Kultur, die am Donnerstag, 24. November, um 19.30 Uhr im Salzhäuser Rathaus (Rathausplatz 1) stattfindet. Erörtert werden die der Sachstand bei der geplanten Interimslösung und der Neubau einer Kindertagesstätte. Weiteres Thema: der Haushaltsplan 2017 für den Kinderkreis Garstedt.