20 Jahre "MaCajun": International bekannte Band gibt Jubiläumskonzert in Salzhausen

Ein Jubiläumskonzert mit vielen Highlights anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens gibt die international bekannte Gruppe "MaCajun" am Samstag, 5. November, um 20 Uhr in der Salzhäuser Dörpschün (Am Lindenberg). Veranstalter ist der Verkehrs- und Kulturverein (VKV) Salzhausen."MaCajun" sind aktuell Bandgründer Klaus Haettich an den Akkordeons, Horst Ramacher an Frottoir und Percussion, Dieter Kraatz an der Fiddle, Günter Khuen an den Bässen, Rudolf Goldberg am Schlagzeug und Ronald Orth an den Gitarren.Das Sextett spielt handgemachte Musik aus Louisiana. Gepflegt wird der traditionellen Stil der Cajunmusik. Aber auch viele neue Arrangements, die in Louisiana zu Hause sind, wurden in das umfangreiche Repertoire übernommen. Mit Schlagzeug, Bass, Percussion und Gitarren geben "MaCajun" den Hauptinstrumenten Fiddle und Accordion den richtigen Druck.MaCajun hat inzwischen vier CDs aufgenommen und wurde 2011 als beste europäische Cajungruppe unter 70 Formationen ausgezeichnet. Die meisten heutigen Musiker von "MaCajun" sind im Raum Lüneburg zu Hause."Im Laufe einer so langen Zeit haben sich einige personelle Änderungen ergeben. So werden zum Jubiläum einmalig die beiden ersten Formationen wieder auftreten und die aktuelle Besetzung spielt den Hauptteil", kündigt Klaus Haettich an. "Bevor alle zwölf Musiker sich zu einer großen Abschluss-Session zusammenfinden, wird sich auch die neue 'MaCajun-Besetzung' vorstellen."- Eintritt: 12 Euro im Vorverkauf an den bekannten Stellen und 10 Euro an der Abendkasse. VKV-Mitglieder zahlen 8 Euro. Infos unter http://www.vkv-salzhausen.de.