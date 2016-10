Ablesung der Wasserzähler in der Samtgemeinde Salzhausen

ce. Salzhausen. In diesen Wochen werden bis Ende November durch die Samtgemeinde Salzhausen alle Wasserzähler zwecks Überprüfung abgelesen in den Gemeinden Salzhausen (mit den Ortsteilen Luhmühlen, Oelstorf und Putensen), Eyendorf, Garlstorf, Gödenstorf (mit Lübberstedt) und Tangendorf. In Garstedt, Toppenstedt, Vierhöfen und Wulfsen werden außerdem die Gartenwasserzähler abgelesen. Die Samtgemeinde-Mitarbeiter können sich durch eine Bestätigung der Kommune ausweisen. Es wird gebeten, die Ableser zu unterstützen und die Wasserzähler immer zugänglich zu halten.

- Weitere Auskünfte werden erteilt unter Tel. 04172 - 909942 und unter - 909917.