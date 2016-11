An der Bahn

, An der Bahn , 21442 Toppenstedt DE

Schützenhaus , An der Bahn , 21442 Toppenstedt DE

Toppenstedt: Schützenhaus |

ce. Toppenstedt. Zum Binden eines Adventskranzes lädt der DRK-Ortsverband Toppenstedt-Tangendorf alle interessierten Erwachsenen am Montag, 21. November, ab 18 Uhr im Toppenstedter Schützenhaus (An der Bahn) ein. Wenn möglich, sollte Tannengrün oder Ähnliches mitgebracht werden. Nähere Infos und Anmeldung bei Helga Schwarze (Tel. 04173 - 7927) oder bei Elisabeth Henze (Tel. 04173 - 6871).

• Ein Basteln für Kinder vor der Adventszeit veranstalten die Rotkreuzler am Dienstag, 22. November, ab 15 Uhr ebenfalls im Schützenhaus. Eine Schere und Klebstoff sind mitzubringen, eine Anmeldung ist nicht nötig.