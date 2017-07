Ärzte und Therapeuten ziehen ein: "Tag der offenen Tür" in früherer Salzhäuser Bäckerei Ackenhusen

Salzhausen : Praxis Dr. Quehl |

ce. Salzhausen. Mit der offiziellen Schlüsselübergabe durch Salzhausens Gemeindedirektor Wolfgang Krause an die neuen Mieter der ehemaligen Bäckerei Ackenhusen in der Bahnhofstraße 4 wird das Haus am Sonntag, 9. Juli, um 11 Uhr seiner künftigen Bestimmung übergeben. Dort eingezogen sind nach mehrmonatigem Umbau unter der Regie der Gemeinde (das WOCHENBLATT berichtete) die Praxis Dr. Quehl und das "Therapeutikum". Nach der Schlüsselübergabe findet bis 14 Uhr ein "Tag der offenen Tür" für alle Interessierten statt.

Die im Erdgeschoss gelegene Gemeinschaftspraxis der Ärzte Dr. Eike Quehl, Dr. Klaus Quehl und Dr. Thea Gonsior ist durch den barrierefreien Haupteingang des Gebäudes zugänglich. Die Räumlichkeiten im Obergeschoss werden durch die Praxengemeinschaft "Therapeutikum" genutzt und sind durch einen separaten Eingang über einen Aufzug ebenfalls barrierefrei erreichbar. Zur Praxengemeinschaft gehören Physiotherapeutin, Osteopathin und Heilpraktikerin Imke Glatho-Oest, Physiotherapeutin und Heilpraktikerin Bianca Neumann sowie Physiotherapeutin Anne Uebeler. Die ehemaligen Stallungen des Ackenhusen-Hauses im Erdgeschoss werden durch das "Therapeutikum" an die Hebammenpraxis Salzhausen untervermietet. Dort arbeiten die Geburtshelferinnen Nicole Botterbrodt, Merle Kopetz und Ann-Kathrin Neumann sowie die Kinder-Coachin Runhild Zieglschmid.