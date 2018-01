Amtseinführung der neuen Salzhäuser Pastorin Wiebke Alex

ce. Salzhausen/Gödenstorf. Als neue Salzhäuser Pastorin wird Wiebke Alex in einem Gottesdienst am Sonntag, 4. Februar, um 10 Uhr in der St. Johannis-Kirche (Winsener Straße 1) erstmals predigen und in ihr Amt eingeführt. Der 11-Uhr-Gottesdienst in der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) Gödenstorf fällt an diesem Tag aus, da der LKG-Vorstand und zahlreiche Mitglieder Wiebke Alex in Salzhausen willkommen heißen wollen. Alex' Ehemann Martin wird am Samstag, 17. Februar, um 15 Uhr in einem feierlichen Gottesdienst in Salzhausen zum Pastor ordiniert.