Anmelden für Abendflohmarkt des Verkehrs- und Kulturvereins Salzhausen

ce. Salzhausen. Einen Abendflohmarkt mit Biergartenstimmung veranstaltet der Verkehrs- und Kulturverein (VKV) Salzhausen am Samstag, 17. Juni, ab 18 Uhr bis zum Sonnenuntergang rund um die Dörpschün (Am Lindenberg). Stände können ab sofort persönlich in der VKV-Geschäftsstelle im Rathaus, unter Tel. 04172 - 909915 oder per E-Mail unter vkv@rathaus-salzhausen.de angemeldet werden. Standgebühr: 5 Euro pro laufender Meter.