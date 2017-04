Anmeldung der künftigen Erstklässler der Grundschulen Garstedt und Salzhausen

ce. Garstedt/Salzhausen. Alle Mädchen, die zwischen dem 2. Oktober 2011 und 1. Oktober 2012 geboren wurden, werden im August 2018 schulpflichtig. Die Anmeldung und die Sprachstandsfeststellung für die künftigen Erstklässler der Garstedter Aue-Grundschule findet am Montag, 8. Mai, in der Kindergärten Garstedt, Vierhöfen, Wulfsen und Toppenstedt statt. Die Schulanfänger 2018 für die Grundschule Salzhausen/Eyendorf sollen am Dienstag, 16. Mai, zwischen 16 und 18 Uhr in der Schule angemeldet werden. Mitzubringen sind die Kinder und ihre Geburtsurkunde. Eingeschult werden können auch Jungen und Mädchen, die nach dem 1. Oktober 2012 das Licht der Welt erblickten. Nähere Infos hierzu gibt es bei den Schulleitungen in Garstedt (Tel. 04173 - 455) und Salzhausen (Tel. 04172 - 6417).