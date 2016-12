Anmeldung ohne Aufforderung - Neuregelung bei Kindergartenplatz-Vergabe in Samtgemeinde Salzhausen

Wichtige Neuregelung für die Vorgehensweise zur Voranmeldung von Kindern für einen Kindergarten- und/oder Krippenplatz in der Samtgemeinde Salzhausen: Bisher wurden die Eltern von der Samtgemeinde schriftlich kontaktiert. Dies geschieht ab sofort nicht mehr, sondern die Mütter und Väter müssen ihren Nachwuchs aktiv voranmelden. Unter http://www.salzhausen.de/buerger/oeffentliche-einr... gibt es dazu weitere Informationen sowie einen Link, mit dem Jungen und Mädchen online vorangemeldet werden können. Außerdem steht dort ebenfalls die Voranmeldung als Vordruck zur Verfügung, die ausgedruckt und persönlich oder per Post bei der Samtgemeinde einrgereicht werden kann. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, sich die Voranmeldung im Salzhäuser Rathaus bei Antje Böttcher und Maren Rieß abzuholen.Voranmeldungen können ab der Geburt eines Kindes bei der Samtgemeinde eingereicht werden. Die Platzvergabe für das kommende Kindergartenjahr startet am 1. Februar 2017. Es sollte daher darauf geachtet werden, dass die Voranmeldung bis zum 31. Januar bei im Rathaus eingeht. Die Platzvergabe soll voraussichtlich Anfang April abgeschlossen sein, sodass im April entsprechende schriftliche Benachrichtigungen erfolgen.- Mehr Infos bei Antje Böttcher (Tel. 04172 - 909932) oder bei Maren Rieß (Tel. 04172 - 909930).