Auch Gesamtkirchengemeinde Salzhausen-Raven wählt neuen Vorstand

Bei der Kirchenvorstandswahl in den ev. Gemeinden Niedersachsens am Sonntag, 11. März, wird auch in der Gesamtkirchengemeinde Salzhausen-Raven das Leitungsgremium neu gewählt. Alle Kirchenmitglieder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr können teilnehmen.In Salzhausen kandidieren: die als Bestatterin arbeitende, derzeitige Kirchenvorstands-Vorsitzende Malene Schröder (54) aus Gödenstorf; Cornelia Arndt (55), Journalistin/Garstedt; Katharina Krieger (46), Agrar-Ingenieurin/Putensen; Karin Kruse (48), Beamtin/Toppenstedt; Christian Lubig (56), Leiter im Finanz- und Rechnungswesen/Salzhausen; Herma Pawlitzki-Naumann (59), Diplom-Übersetzerin/Westergellersen; Hans-Hermann Putensen (70), Rentner/Garlstorf; Winfried Richter (68), Ingenieur/Salzhausen; Werner Tasche (68), Rentner/Toppenstedt und Anke Villwok (60), Buchhalterin/Oelstorf.In Raven stehen Kirsten Bentlage (29), Lehrerin/Raven, Grit Rudolphi (46), Steuerberaterin/Soderstorf, Birgit Stegen (48), Bankkauffrau/Schwindebeck und Karsten Wölper (49), Landwirt/Raven zur Wahl.Als Wahllokale jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet sind im Bezirk Salzhausen das Salzhäuser Gemeindehaus, das Garstedter Schützenhaus, die Garlstorfer Dorfhalle, "Bleecken's Gasthaus" in Toppenstedt und das Vierhöfener Dorfgemeinschaftshaus sowie im Bezirk Raven das Ravener Gemeindehaus, das Soderstorfer Schützenhaus und das Wetzener Feuerwehrhaus.