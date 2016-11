Bei Bläser-Ensemble "Windstärke 11" ist zum letzten Mal "Showtime" angesagt

ce. Salzhausen. Zum letzten Mal präsentiert das beliebte Bläser-Ensemble "Windstärke 11" sein Programm "Showtime" am Sonntag, 6. November, um 17 Uhr in der Salzhäuser St. Johannis-Kirche. Die St. Johannis-Stiftung Salzhausen veranstaltet dieses Konzert für Freunde von "Windstärke 11" und der Blechbläserei und für alle Förderer und Stifter der Stiftung.

"Es erklingen an diesem Abend Lieder, die vom Abhauen erzählen. Lieder, die von Einsamkeit berichten. Lieder, die man singt, um sich selbst Mut zu machen. Lieder, die das Durchhalten erleichtern. Aufstiege, Abstiege. Heute der gefeierte Star, morgen gekreuzigt. Und dennoch: Lieder können trotz allem zeigen, wie schön das Leben ist", erklärt Pastor Michael Danne zum Konzert. Mit Musik von Bühne und Leinwand unternimmt das Bläser-Ensemble mit Werken von Gershwin, Mancini, Rossini, Lloyd Webber und anderen berühmten Komponisten eine klangvolle Reise durch die schillernde Welt der Opernhäuser, Musicaltheater und Kinos.

Nach "Showtime" wird "Schützenfest" der Titel des nächsten „Windstärke 11“-Programms sein.

- Der Eintritt zum "Showtime"-Konzert ist frei. Am Kirchenausgang wird um eine Spende für die St. Johannis-Stiftung gebeten.