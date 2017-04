Besonderes Konzertkulisse: Salzhäuser MTV-Blasorchester spielt im Garten des Hauses des Gastes

Salzhausen : Haus des Gastes |

ce. Salzhausen. Ein Konzert in besonderer Atmosphäre veranstaltet das Blasorchester des MTV Salzhausen in Kooperation mit dem örtlichen Förderverein „Haus des Gastes - Brenners Hoff“ am Samstag, 13. Mai, um 15.30 im Garten des Hauses des Gastes (Schützenstraße 4). Die Besucher dürfen sich auf Sitzplätze zwischen Blumen freuen, aber auch gerne selber Stühle und Decken mitbringen. Ab 15 Uhr können bereits Kaffee und Kuchen erworben werden.

Das Blasorchester arbeitet unter der Leitung von Raphaela Backhaus-Olbrich bereits mit Hochdruck am Konzertprogramm. Neben traditioneller Blasmusik darf auch etwas Modernes nicht fehlen. Außerdem gibt es Originalmusik für Blasorchester zu hören, so dass für jeden Geschmack etwas dabei und alles für einen kurzweiligen Nachmittag bereit ist.

Der Förderverein „Haus des Gastes - Brenners Hoff“ hat sich den Schutz, den Erhalt und die Förderung des Gebäudes als Begegnungsstätte für Menschen der aus der Gemeinde auf die Fahnen geschrieben.

- Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden zugunsten der Jugendabteilung des Blasorchesters und des Fördervereins „Haus des Gastes“ wird gebeten. Bei starkem Regen muss das Konzert leider ausfallen.