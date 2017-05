Besser schützen gegen Einbrecher: Polizei und Samtgemeinde Salzhausen veranstalten Infoabend

Salzhausen : Gymnasium |

ce. Salzhausen. "Mehr Licht für Sicherheit", titelte das WOCHENBLATT, als es kürzlich über nach mehreren Einbrüchen besorgte Eyendorfer Bürger berichteten, die eine Verlängerung der nächtlichen Straßenbeleuchtung und eine stärkere Polizeipräsenz verlangten. Letztere Forderung war für die Polizeiinspektion Harburg und die Samtgemeinde Salzhausen mit ausschlaggebend, alle Interessierten zum Infoabend "Sie haben etwas gegen Einbrecher? Wir auch!" am Freitag, 12. Mai, um 18.30 Uhr in der Mensa des Gymnasiums Salzhausen (Kreuzweg 33) einzuladen.

Die Lage der Samtgemeinde im südlichen Hamburger Speckgürtel und die gute Verkehrsanbindung mache die Region - so die Veranstalter des Abends - "für Einbrecher interessant". Für sie seien mangelnde Gebäudesicherungen und uneinsehbare Grundstücke oft eine "direkte Einladung". Die Einbrecher würden jedoch häufig aufgeben, wenn Türen und Fenster der von ihnen ausgespähten Gebäude gut gesichert seien. Auch eine aufmerksame Nachbarschaft schrecke Gauner ab und könne bei polizeilichen Ermittlungen wertvolle Hinweise geben.

Bei der Veranstaltung in Salzhausen haben die Bürger die Möglichkeit, sich umfassend über die Situation in ihrem jeweiligen Wohnort zu informieren. Zudem können die von Fachleuten Tipps für einen effektiven Einbruchschutz bekommen.