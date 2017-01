Bilderbuchkino in der Salzhäuser Bücherei

Salzhausen : Samtgemeindebücherei |

ce. Salzhausen. "Was macht das Schwein im Schneeanzug? - Das große Jahreszeiten-Kuddelmuddel" heißt das Bilderbuch von Regina M. Ehlbeck und Dorothea Ackroyd, aus dem beim Bilderbuchkino am Mittwoch, 25. Januar, um 16 Uhr in der Salzhäuser Samtgemeindebücherei (Kreuzweg 35) vorgelesen wird. Das Angebot richtet sich an Kinder von drei bis fünf Jahren. Der Eintritt ist kostenlos.