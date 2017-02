Bilderbuchkino in der Salzhäuser Bücherei

Salzhausen : Samtgemeindebücherei |

ce. Salzhausen. "Elmars großer Tag" heißt das Buch von David McKee, aus dem beim Bilderbuchkino in der Salzhäuser Samtgemeindebücherei (Kreuzweg 35) am Mittwoch, 22. Februar, um 16 Uhr vorgelesen wird. Das Angebot richtet sich an Jungen und Mädchen im Alter von drei bis fünf Jahren. Der Eintritt ist frei.