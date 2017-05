Bilderbuchkino in der Salzhäuser Samtgemeindebücherei

Salzhausen : Samtgemeindebücherei |

ce. Salzhausen. "Drei Freunde - Gemeinsam sind sie stark" von Nicholas Oldland wird beim Bilderbuchkino für Kinder von vier bis sechs Jahren am Mittwoch, 24. Mai, um 16 Uhr in der Salzhäuser Samtgemeindebücherei (Kreuzweg 35) gezeigt. Der Eintritt ist frei. Es ist das letzte Bilderbuchkino vor der Sommerpause. Die nächste Veranstaltung dieser Art findet nach der Pause am 20. September um 16 Uhr weiter. Eine Vorlesestunde steht bereits am 6. September ebenfalls um 16 Uhr auf dem Programm.