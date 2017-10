Bilderbuchkino in Salzhäuser Samtgemeindebücherei

ce. Salzhausen. Aus dem Bilderbuch "Drei miese, fiese Kerle" von Paul Maar und Susann Opel-Götz wird vorgelesen beim Bilderbuchkino am Mittwoch, 1. November, um 16 Uhr in der Salzhäuser Samtgemeindebücherei (Kreuzweg 35). Das kostenlose Angebot richtet sich an Kinder von vier bis sechs Jahren.