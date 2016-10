Bilderbuchkino mit "Schnurrbert" in Salzhausen

ce. Salzhausen. Aus "Schnurrbert bekommt einen Bären aufgebunden" von Monika Spang und Markus Spang wird beim Bilderbuchkino am Mittwoch, 2. November, um 16 Uhr in der Salzhäuser Samtgemeindebücherei (Kreuzweg 35) vorgelesen. Das Angebot richtet sich an alle Kinder von drei bis sechs Jahren. Der Eintritt ist frei.