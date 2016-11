Blasorchester des MTV Salzhausen spielt traditionelles Adventskonzert

Salzhausen : Schützenhalle |

ce. Salzhausen. Auf Hochtouren laufen beim Blasorchester des MTV Salzhausen die Proben für das traditionelle Adventskonzert der Schützenkompanie, das am Samstag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr in der Schützenhalle (Schützenstraße 3) stattfindet und für das der Kartenvorverkauf begonnen hat. Das Konzert bildet den Ausklang der Feierlichkeiten zum 150-jährigen MTV-Jubiläum. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Wartezeit bis zum offiziellen Beginn wird ab 19 Uhr vom Jugendorchester "Yamba" versüßt.

Schon seit 22 Jahren bestreitet das MTV-Blasorchester das Adventskonzert - anfangs zusammen mit dem Blasorchester Amelinghausen, seit vielen Jahren aber nun schon alleine. Unter der musikalischen Leitung von Raphaela Backhaus-Olbrich werden für das anstehende Konzert mit viel Eifer und Motivation weihnachtliche Stücke erklingen, aber auch Werke, die die gesamte Bandbreite eines Blasorchesters repräsentieren. Neben dem Melodienreigen wird es an dem Abend auch wieder einen tieferen Einblick in den Alltag der Musiker geben. "Das Publikum darf gespannt sein", macht Raphaela Backhaus-Olbrich "Appetit" auf die Veranstaltung. Der Erlös geht an die Jugendabteilungen des Orchesters und der Schützenkompanie.

- Karten ab sofort im Vorverkauf in Salzhausen in der Haide-Apotheke und der Buchhandlung Hornbostel sowie für 10 Euro direkt bei den Mitgliedern des Blasorchesters.