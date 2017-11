Blasorchester MTV Salzhausen lädt zum Adventskonzert ein

Salzhausen : Schützenhaus |

ce. Salzhausen. Musikfreunde sollten sich schnell Karten sichern: Zum traditionellen Adventskonzert mit dem Blasorchester MTV Salzhausen lädt die Schützenkompanie am Samstag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr im Schützenhaus (Schützenstraße 3) ein. Es erklingen weihnachtliche Stücke, aber auch Melodien, die die gesamte Bandbreite eines Blasorchesters repräsentieren. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Wartezeit bis zum offiziellen Konzertbeginn wird wie im Vorjahr ab 19 Uhr von der Jugendformation "Yamba" versüßt.

In diesem Jahr hat Henning Hegels die musikalische Leitung. Er vertritt Raphaela Backhaus-Olbrich, die sich noch in Elternzeit befindet.

- Karten gibt es für 10 Euro in Salzhausen bei der Haide-Apotheke und bei den Orchestermitgliedern. Die Einnahmen kommen den Jugendabteilungen der Schützen und des Orchesters zugute.