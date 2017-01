Bürger-Infoabend über geplante Kinderbetreuungs-Neubauten in Salzhausen

Salzhausen : Rathaus |

ce. Salzhausen. Zu einer Bürgerinfo-Veranstaltung über die geplanten Kinderbetreuungs-Neubauten in Salzhausen lädt die Samtgemeinde am Mittwoch, 18. Januar, um 18 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses (Rathausplatz 1) ein. Auf dem Grundstück "Lüneburger Straße 16" im hinteren Bereich "Am Hang" sollen eine Krippe und Räumlichkeiten für eine Kindergartengruppe für insgesamt bis zu 65 Jungen und Mädchen entstehen (das WOCHENBLATT berichtete).