ce. Gödenstorf. Zu einem besonderen Gottesdienst lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) Gödenstorf am Sonntag, 21. Mai, um 11 Uhr in ihrem Gemeinschaftshaus (Hauptstraße 32) ein. Nick Schröder, der derzeit in der LKG seinen Bundesfreiwilligendienst absolviert (das WOCHENBLATT berichtete), hält dann seine erste Predigt. Die Teenkreis-Band gestaltet den musikalischen Rahmen.