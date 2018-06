Chorklasse des Gymnasiums Salzhausen führt Musical "Ali Baba, oder...?" auf

Salzhausen : Gymnasium |

ce. Salzhausen. "Hey, Sie da! Sind Sie ein Räuberfan?“ So schwungvoll lädt die Chorklasse 6d des Gymnasiums Salzhausen das Publikum zu ihrem Musical "Ali Baba, oder…?“ ein, das am Mittwoch, 13. Juni, von 19 bis 21 Uhr im Forum der Schule (Kreuzweg 33) aufgeführt wird. Der Eintritt ist frei.

Der Zuschauer wird einen Abend in die Welt der großen und kleinen Gauner aus der berühmten Erzählungensammlung "1000 und einer Nacht" entführt. Sie ist die Vorlage des von Wolfgang Fricke verfassten Musicals. Darin versuchen der etwas trottelig daherkommende Ali Baba und seine selbstbewusste und gewitzte Frau Suleika, den Schatz aus der Räuberhöhle zu stehlen. Karim, der geldgierige Bruder Ali Babas, erfährt von diesem Plan und will sich mit seiner Frau Fatme ebenfalls bereichern. Der unglaublich furchteinflößende Räuberhauptmann Abdullah vereitelt jedoch diesen Versuch zusammen mit seiner Räuberbande. Wie es mit Ali Baba ausgeht? Das wird natürlich noch nicht verraten.

20 Mädchen und acht Jungen im Alter von elf bis zwölf Jahren fiebern der Aufführung erwartungsvoll entgegen. Über Monate studierten sie das Musical unter der Leitung ihres Musik- und Klassenlehrers Peter Powalowski im erweiterten Musikunterricht der Chorklasse ein. Dabei stand auch eine Probenphase in Lauenburg auf dem Programm. Begleitet werden die Schüler am Klavier von Ute Jacobi.