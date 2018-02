Dienstversammlung der Orts-, Stadt- und Gemeindebrandmeister in Wulfsen

Wulfsen: Gasthof Große |

ce. Landkreis. Ihre jährliche Dienstversammlung halten die Orts-, Stadt- und Gemeindebrandmeister der Feuerwehren des Landkreises Harburg am Samstag, 3. März ab 8.30 Uhr im Gasthof Große in Wulfsen (Am Bahnhof 7) ab. Kreisbrandmeister Volker Bellmann gibt seinen Jahresbericht ab und präsentiert die Einsatzzahlen 2017 für die 107 Feuerwehren des Kreises. Auch die Funktioner der Kreisfeuerwehr tragen ihre Berichte vor. Zudem hält Stefan Niemann, Vorsitzende des Bundesverbandes für Objektfunk in Deutschland, einen Vortrag über derartige Funkanlagen. Abgerundet wird die Versammlung durch eine feuerwehrtechnische Ausstellung mit neuen Materialien und Gerätschaften.