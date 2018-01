Drei Tage Narrenspaß beim Faslam in Vierhöfen

ce. Vierhöfen. Drei Tage Narrenspaß ist angesagt, wenn der Faslamsverein Vierhöfen und Faslamswirtin Iris Erbelding von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Januar, wieder Groß und Klein rund um das Dorfgemeinschaftshaus (DGH, Alte Dorfstraße 56) zum fröhlichen Feiern einladen.

Zum Auftakt stehen am Freitag ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im DGH Preisskat, Knobeln und Doppelkopf auf dem Programm. Das Startgeld beträgt jeweils 10 Euro, die Gewinner dürfen sich auf leckere Fleischpreise freuen.

Am Samstag ist um 14 Uhr im DGH die beliebte Kindermaskerade mit DJ Marco angesagt. Der Eintritt kostet 1 Euro. Der Faslamstanz mit "MayBe" geht abends ab 20 Uhr über die Bühne. Hier zahlen die Besucher 9 Euro.

Am Sonntag treffen sich die Faslamsbrüder um 10 Uhr im DGH, bevor es um 11 Uhr zur gemeinsamen Schnorr-Tour geht. Abends um 20 Uhr ziehen die Narren um 20 Uhr ins DGH, wo sie zu den Ohrwürmern von DJ Marco ihren Festschmaus verzehren.

Als Faslamseltern führen Jennifer Buschmann (27) und Benjamin Tholen (32) das bunte Treiben an. Jennifer Buschmann, die dem Verein schon lange angehört und erstmals den Part der Faslamsmudder übernimmt, ist im Hauptberuf Arbeitsvermittlerin bei der Agentur für Arbeit. In ihrer Freizeit engagiert sie sich als aktives Mitglied bei der örtlichen Feuerwehr, wo sie zudem Jugendwartin ist. Das Motorradfahren gehört ebenfalls zu ihren Hobbies.

Als Faslamsvadder fungiert Benjamin Tholen, der bei den Narren auch schon lange mitmischt und 2014 Mudder war. Er verdient sein Brot als Bundeswehrsoldat, ist aktiver Feuerwehrmann und schraubt nach Feierabend gerne an Autos. "Uuuuuuuuuund...Faslam!" lautet das gemeinsame Motto der "Eltern" für die anstehende närrische Saison.