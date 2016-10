Ein kartografischer Schatz: Verkehrs- und Kulturverein Salzhausen veranstaltet Vortrag und Exkursion zu Ebstorfer Weltkarte

Die bekannte Weltkarte des Klosters Ebstorf (Kreis Uelzen), die größte überlieferte mittelalterliche Weltkarte, steht im Mittelpunkt eines Vortrages, zu dem der Verkehrs- und Kulturverein (VKV) Salzhausen alle Interessierten am Mittwoch, 26. Oktober, um 19.30 Uhr ins Gemeindehaus (Winsener Straße 1) einlädt. Es referiert die Kunsthistorikerin Anja Preiß. Der Vortrag sollte schon im September stattfinden, musste dann aber abgesagt werden.Auf der Ebstorfer Weltkarte ist der Erdball entsprechend der mittelalterlichen Vorstellung in Form einer riesigen Scheibe dargestellt. Daher wird eine solche Karte auch Radkarte genannt. Auf den ersten Blick fällt eine Orientierung nicht leicht, denn die Karte ist mangels eines festgelegten Maßstabes geografisch ungenau. Jedoch hilft die Lage der bekannten Meere, sich zurechtzufinden. So trennt beispielsweise das wie ein "T" gezeichnete Mittelmeer die drei damals bekannten Kontinente Asien, Europa und Afrika voneinander. Mit zahlreichen Informationen ist die Weltkarte ein Spiegel der Gelehrsamkeit, des Wissens und der literarischen Bildung des Mittelalters. Zudem führt dieser kartografische Schatz an mythische, biblische und historische Orte der Weltgeschichte.- Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen und bei der VKV-Geschäftsstelle im Salzhäuser Rathaus. Infos auch unter http://www.vkv-salzhausen.de.