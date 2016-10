Ein magischer Comedian: Christopher Köhler tritt in Gödenstorf auf

Ein atemberaubender Mix aus Stand-Up-Comedy, Magie und Improvisation ist angesagt, wenn Christopher Köhler mit seinem Programm "Unglaublich, aber lustig" am Freitag, 14. Oktober, um 20 Uhr in der Gödenstorfer Gaststätte "Zum alten Bahnhof" (Bahnhofstraße 9) Station macht.Der Rheinländer Christopher Köhler macht "Comedy Magic" und verbindet seit fast zehn Jahren auf seine ganz eigene charmant-lustige Art faszinierende Zauberei, verblüffende Mentalmagie, Klamauk und Publikums-Improvisationen zu einem Entertainment-Mix, der fasziniert, bestens unterhält und kein Auge trocken lässt.Köhler bedient keine gängigen Zauber-Klischees, sondern nimmt die „ernsten“ Magiershows aufs Korn und begeistert das Publikum mit einer temporeichen Mischung aus verblüffenden Kunststücken und totalem Blödsinn, der ganz viel Spaß macht. Selbstironisch und frech zaubert und witzelt er sich schnell in die Herzen der Zuschauer, die er stets in die Show mit einbezieht und zum Mitmachen animiert.Christopher Köhler hat mit "Köhler am Werk" und "Quatsch mit Soße" eigene Bühnenshowkonzepte, wird gerne für Galas als Showact und Moderator gebucht und tritt regelmäßig im TV auf.- Karten unter Tel. 04172 - 2831903, im Vorverkauf bei Papino in Salzhausen und bei Tourist-Information im Winsener Marstall sowie unter http://www.zum-alten-bahnhof.com.