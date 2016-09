Erntedank-Feiern in der Samtgemeinde Salzhausen

ce. Vierhöfen/Gödenstorf/Garlstorf. Zum Erntedankfest-Gottesdienst lädt die Salzhäuser St. Johannis-Kirchengemeinde am Sonntag, 2. Oktober, um 10 Uhr ins Vierhöfener Dorfgemeinschaftshaus (Alte Dorfstraße 56) ein. Die Predigt hält Pastor Michael Danne. Die Landfrauen schmücken den Altar mit Früchten des Feldes und der Gärten. Der Posaunenchor der Landeskirchlichen Gemeinschaften Gödenstorf und Toppenstedt gestaltet den musikalischen Rahmen. Die Gemeinde teilt Weintrauben und Brot miteinander, um den Wunsch nach der gerechten Verteilung der Erntegaben für alle Menschen in der Welt zu demonstrieren. Nach dem Gottesdienst tritt der Trachten- und Volkstanzkreis Luhmühlen auf dem Hof mit Erntetänzen auf.

• „Die Früchte (m)eines Jahres“ lautet das Motto des Erntedank-Familiengottesdienstes der Landeskirchlichen Gemeinschaft Gödenstorf, der am Sonntag, 2. Oktober, um 15 Uhr im Gemeinschaftshaus (Hauptstraße 32) stattfinde. "Gemeinsam wollen wir zurückblicken auf das vergangene Jahr: Welche Früchte konnten wir einsammeln und ernten? Garten- und Feldfrüchte, Früchte unserer Arbeit, unserer Mühe oder unseres Bemühens? Welche Entscheidung, Einsicht oder Erkenntnis ist möglicherweise in uns herangereift?", so Predigerin Annette Köster. Nach dem Gottesdienst wird das Fest bei Kaffee und Kuchen fortgesetzt.

• Der DRK-Ortsverein Garlstorf-Gödenstorf feiert sein Erntedankfest am Dienstag, 4. Oktober, um 14.30 Uhr in der Garlstorfer Dorfhalle (Siems Twieten 1). Bei Kaffee, Kuchen und Torten gestaltet Friedelind Ahlers - wie bereits im vergangenen Jahr - das Fest mit einer kleinen Ansprache und Liedern.